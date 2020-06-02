شكرته سفارة أمريكا.. أحد أطباء "النجيلة": المرضى سواسية ونعمل بأقصى جهد

جهوده وتفانيه في علاج مرضى كورونا، كانت سببا في حرص السفارة الأمريكية بالقاهرة على توجيه خطاب شكر خاص له، بعدما تعافت العديد من الحالات من كوفيد-19 على يده في مستشفى النجيلة بمطروح.

خطاب شكر خاص حاملا اسمه، ناله الدكتور محمد سمير علام، إخصائي الجراحة وأحد أفراد الطاقم الطبي بمستشفى عزل النجيلة، من السفارة الأمريكية بالقاهرة، لجهودة الكبيرة التي أشاد بها المصابون الأمريكيون الذين تلقوا الرعاية الصحية على يده هو وزملائه.

يروي علام لـ"الوطن"، أن مستشفى النجيلة نجحت في علاج العديد من المصابين بفيروس كورونا من الأمريكان، وآخرها خروج حالات لمواطنين أمريكان في أبريل الماضي، بعدما كانت إصابتهم بفيروس كورونا إيجابية، وخلال البرنامج العلاجي تحولت لسلبية.

"قبل العلاج بنشرح الوضع".. وهي خطوة أساسية يقوم بها "علام"، مع أفراد الطاقم الطبي، لتوضيح مراحل البرنامج العلاجي وكيفية التنفيذ والمدة الزمنية المتوقعة، "كذلك بنهتم بالعامل النفسي جدا وبنحاول يكون في أفضل حالاته النفسية"، حسب حديثه.

مواقف عديدة من الحالات الأجنبية أثرت في "علام"، خلال علاجه مصابي كوفيد-19، أبرزها عند استقبال سيدة وطفلها واشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا، وثبت سلبية والدته وهو إيجابي كورونا، "الطفل دخل في حالة انهيار وبكاء شديدة حاول الطاقم الطبي بأكمله تهدئته بشراء بعض الألعاب والحلوي، حتى تم تهدئته تماما".

ينال كافة المرضى في مستشفى النجيلة سواء مصريين أو أجانب ذات المعاملة والاهتمام الطبي، "مفيش تفرقة، كلهم بالنسبة لنا حالات نعمل على بأقصى جهدنا لشفائها".