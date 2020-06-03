"التمريض" تطبق أولى قراراتها بصرف المعاشات كل 3 أشهر بدءا من 20 يونيو

تبدأ النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، في صرف معاشات 3 أشهر مستحقة عن "أبريل، مايو، يونيو"، فى 20 يونيو الجاري.

ويأتي ذلك في أول تطبيق لقرار النقابة بصرف معاش هيئة التمريض المستحقين للمعاش كل ثلاثة أشهر، وفقا للإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا، ليكون صرف المعاش خلال أشهر "مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر" على مدار العام.

وذكرت النقابة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك أنها ستصرف معاشات أشهر يوليو، أغسطس، سبتمبر، فى 20 سبتمبر المقبل، ومعاشات أشهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، سيتم صرفها فى 20 ديسمبر المقبل، كما سيتم صرف معاشات يناير، فبراير، مارس، فى 20 مارس 2021.