فيديو.. حماقي عن أزمة كورونا: محتاجين نصبر شوية وندعي كتير إن ربنا يساعدنا

نشر الفنان محمد حماقي فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" يتحدث فيه عن أزمة فيروس كورونا التي يمر بها العالم.

وقال حماقي: "أنا عارف إن اللي إحنا بنعيش النهارده ده أصعب حاجة مرت علينا في حياتنا بس أكيد إحنا ملناش ذنب ولا يد في اللي إحنا عايشين فيه دلوقت أنا بس وحشني شغلي وأصحابي وحشني أرجع أعمل الحاجات اللي بحبها تاني خصوصا شغلي يمكن لأني بحب شغلي جدا وحشتني الجمهور واحشني أرجع أشوفهم وأرجع أسمع صوتهم تاني وفرقتي وحشتني المزيكا عموما".

وأضاف: "بس أنا مؤمن إن اللي إحنا فيه ده أكيد لو نهاية وهيجي يوم وكل ده هيخلص لأن ما فيش حاجة بتفضل على طول حتى لو احنا النهارده مش شايفين النهاية بس اكيد في يوم كل حاجه هتنتهي".

