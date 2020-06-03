"مياه القناة" تبحث تطبيق تكنولوجيا الآبار الشاطئية في الإسماعيلية

أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه يتم العمل ضمن خطة تهدف إلى التواصل المستمر والمثمر بين شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي وأعضاء مجلس النواب بمحافظات القناة؛ لحل مشكلات المواطنين في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال عصمت، إن هناك خطة محددة بتوقيتات زمنية يتم من خلالها رفع كفاءة محطات المياه بتلك المناطق ومد وتدعيم للشبكات لضمان وصول المياه إلى القرى والتوابع المترامية الأطراف بالإضافة إلى وقف التعديات على خطوط المياه والذي يؤدي إلى ضعف المياه.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس شركة مياه القناة مع أحمد البعلي عضو مجلس النواب، وذلك في إطار الحرص الدائم للشركة على التواصل وعقد اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب بصفة دورية للوقوف على المشاكل المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي بدوائرهم ووضع حلول جذرية لتلك المشكلات، وذلك من أجل تحسين الخدمة المقدمة لمواطني محافظات القناة.

تناول اللقاء بحث إمكانية تطبيق تكنولوجيا الآبار الشاطئية، بمحافظة الإسماعيلية لحل مشاكل ضعف المياه في عدد من المناطق بالمحافظة وضرورة الاستفادة من تجارب الدول المختلفة في تقنيات وتكنولوجيا ترشيح المياه بالمناطق الأكثر احتياجا، والتي أثبتت فاعلية في إنتاج مياه شرب النقية بتكاليف منخفضة مقارنة بمحطات إنتاج المياه التقليدية، والتي تحتاج لاستثمارات ضخمة، وذلك وفقا لخطة التنمية المستدامة وتطوير البنية الأساسية بما يخدم المواطن بالدرجة الأولى.