القاهرة وقطاع الأعمال يدرسان إنشاء محطان شحن كهربائي للسيارات

استقبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بمقر ديوان عام محافظة القاهرة، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الجانبين، وبينها تطوير المباني التابعة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام -، ضمن مشروع تطوير منطقة القاهرة الخديوية.

كما ناقش الجانبان، تطوير فندقي الكونتيننتال وشبرد بوسط القاهرة التابعين للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة للوزارة، ودراسة عمل محطات شحن كهربائي للسيارات التي تعمل بالكهرباء بالمواقف والجراجات العامة.