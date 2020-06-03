كشف جديد في أبوسنان بالصحراء الغربية بإنتاج يومى 4100 برميل و18 مليون قدم مكعب غاز

نجح قطاع البترول فى تحقيق كشف بترولى جديد بمنطقة أبوسنان بالصحراء الغربية، حيث تحقق الكشف بعد حفر البئر السالمية - 5 ووضعها على خريطة الإنتاج بمعدل 4100 برميل زيت خام و18 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، ويقع الكشف الجديد فى طبقة الخريطة الجيولوجية على عمق 14400 قدم .

جاء ذلك فى تقرير للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تلقاه من الجيولوجى أشرف أبو زينة رئيس شركة برج العرب للبترول والتى تمثل الكيان المشترك القائم بالعمليات فى منطقة امتياز أبوسنان نيابة عن هيئة البترول وشركة كويت إنرجى مصر.والجدير بالذكر أنه سبق للشركة تحقيق كشف بترولى كبير فى شهر ديسمبر 2019 فى البئر الاستكشافى ASH-2 والذى تم وضعه على الإنتاج بمعدل 7 آلاف برميل من الزيت الخام، و 10 مليون قدم مكعب غاز.