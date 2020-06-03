إطلاق اسم الشهيد أبو حجر على مدرسة كفر قورص في المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على إطلاق اسم الشهيد ضابط الجيش محمد عبد الحميد السيد أبو حجر على مدرسة كفر قورص للتعليم الأساسي بمركز ومدينة أشمون، والذي استشهد أثناء تأدية عمله في سيناء تخليداً لذكراه ودوره الوطني.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على تلبية جميع احتياجات أسر الشهداء والتواصل الدائم معهم، موضحاً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية الكاملة لهم.

جدير بالذكر أن الشهيد محمد عبد الحميد السيد سليمان يبلغ من العمر 35 عاما، متزوج ولديه ثلاث أولاد ووالده بالمعاش ووالدته ربة منزل، وله ستة أخوة أشقاء، ثلاث بنات وثلاثة رجال، ويشهد أهالي قريته بحسن أخلاقه وسمعته الطيبة.