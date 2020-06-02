عاجل.. وفاة أشهر استشاري مسالك بولية متأثرا بكورونا في المنوفية

توفي الدكتور عبدالعظيم أبو الحسن، استشاري المسالك البولية بمحافظة المنوفية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى الباجور للعزل الصحي في محافظة المنوفية، حيث تم تجهيز الجثمان داخل المستشفي لتنفيذ إجراءات الدفن.

من جانبه، نعى الدكتور حسين ندا، نقيب الأطباء بالمنوفية، شهيد جديد من شهداء جيش مصر الأبيض وأحد أبناء محافظة المنوفية، على خليفة إصابتة بفيروس كورونا المستجد،

وأعربت نقابة الأطباء في بيان لها عن تقديم التعازي، لأسرة وزملاء وتلاميذ الدكتور عبدالعظيم أبو الحسن.

وأضاف نقيب أطباء المنوفية لـ"الوطن"، أنه تم تجهيز الجثمان بالمستشفي ودفن الطبيب بمقابر الأسرة في مسقط رأسه بمركز منوف، مؤكدا أن الطبيب كان يتميز بحسن الخلق وطيبة القلب.

وسادت حالة من الحزن على أهالي محافظة المنوفية عقب الإعلان عن وفاة الدكتور عبدالعظيم ابوالحسن، والذي يعد من أشهر أطباء المسالك البولية في محافظة المنوفية .