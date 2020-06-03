22 شونة وصومعة تستقبل 172 ألف طن قمح بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التموين بكفر الشيخ، برئاسة عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، اليوم الأربعاء، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح من المزارعين، منذ بداية الموسم الحالي في من 15 أبريل الماضي حتى صباح اليوم، بلغ 172367 ألف طنًا و617 كيلو جرامًا.

وقال عادل الهابط، المتحدث الرسمي لمديرية التموين بكفر الشيخ، إنه يجرى استقبال الأقماح المحلية بـ22شونة وصومعة بالمحافظة تابعة للجهات المسوقة، وهي الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأوضح تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ؛ والذي شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.