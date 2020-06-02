حملات لنظافة الشوارع ورفع تراكمات القمامة بمدن وقري كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار تنفيذ حملات لنظافة وتجميل الشوارع، ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز ومدن المحافظة ، موجها بإزالة اسباب الشكوى من وجود قمامة فى بعض المناطق.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق ونظافتها بقرية دقلت ، كما تابع اللواء خاالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، بمتابعة رفع كفاءة الإنارة العامة، وصيانة الكشافات والأعمدة بعددٍ من الشوارع الرئيسية والفرعية، وخلف مدرسة نجيب سالم، وهندسة الري بطريق فوه.

وأكدت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على رفع كفاءة النظافة العامة وإزالة المتولد اليومى من القمامة، والتراكمات أولاً بأول بشوارع المدينة، فضلاً عن تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الطرق ونظافتها بقرية ابو العزائم التابعة للوحدة المحلية لقرية التفتيش.

وتابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال تحسين مستوى النظافة العامة، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها، وإزالة المتولد اليومى من القمامة والمخلفات بقرية الحصة.