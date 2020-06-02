رئيس جامعة كفر الشيخ يشيد بالتزام العاملين والمترددين على بارتداء الكمامات

أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالتزام المترددين على الجامعة بارتداء" الكمامات"، وذلك تطبيقا للاجراءات الاحترازية التى اقرتها الجامعة، لمواجهة فيروس" كورونا" كما اشاد بجهود الدولة المصرية ممثلة في جهات الاختصاص المعنية بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الوقاية من فيروس كورونا والاكتشاف المبكر ومكافحته.

وأكد رئيس الجامعة، التعاون إلإيجابى من المترددين علي الجامعة وجميع وحداتها كافة والتزامهم بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار إرتداء الكمامة شرطاً إلزامياً للدخول ضمن خطة الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وكانت الجامعة قد قررت من السبت الماضي الموافق 30 مايو الحالي بارتداء الكمامات الواقية لحين صدور إشعار آخر وذلك عقب العودة من أجازة عيد الفطر المبارك.

وقال رئيس الجامعة، إن القرار شمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في كليات الجامعة ومعاهدها والمستشفيات الجامعية والاداريين والعاملين في إداراتها المختلفة، موجهاً إدارة الأمن بمنع دخول أي شخص إلى الحرم الجامعي دون إرتداءالكمامة الواقية تنفيذا لقرارالسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بخطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية منذ بداية الأزمة.