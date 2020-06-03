كيلو الفلفل بـ12 جنيها.. نشرة أسعار السلع والمنتجات اليوم

سجلت أسعار السلع والمنتجات الغذائية تباينًا في السوق المصرية، من يوم لآخر، وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء نشرة أسعار السلع الغذائية، اليوم الأربعاء 3 يونيو الحالي كالتالي:

أسعار البقوليات

تباينت أسعار البقوليات في الأسواق، ليأتي سعر الفول البلدي بـ30 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الفول المستورد بين 14 و16 جنيهًا، وجاء سعر العدس بين بـ14 جنيهًا، كما جاء سعر كيلو الفاصوليا بـ22 جنيهًا، ووصل سعر كيلو اللوبيا إلى 20 جنيهًا.

أسعار منتجات الألبان

وصل سعر كيلو اللبن السايب إلى 14 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو اللبن المعبأ بين 15 و17 جنيهًا، فيما وصل سعر علبة الزبادي البلدي إلى 3 جنيهات، وسعر علبة الزبادي المعبأ إلى 3.5 جنيه.

أسعار الخضروات

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 6.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو البصل بين 3 إلى 9 جنيهات، ووصل سعر كيلو البطاطس إلى 5 جنيهات، وتراوح سعر الفلفل بين 10 إلى 12 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الثوم إلى 15 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الخيار إلى 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

اختلفت أسعار الفاكهة في الأسواق؛ ليأتي سعر كيلو الفراولة بـ7 جنيهات، بينما وصل سعر التفاح إلى 30 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الخوخ بين 12 إلى 15 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الموز إلى 10 جنيهات، وكيلو البرتقال إلى 10 جنيهات.

أسعار الطيور والدواجن

جاءت أسعار الدواجن مختلفة، ليتراوح أسعار دواجن المزارع بين 29 و30 جنيهًا، بينما تراوح أسعار الدواجن البلدي بين 36 و38 جنيهًا، فيما تراوح سعر البط بين 32 و46 جنيهًا، ويتراوح سعر البط البلدي بين 55 و60 جنيهًا، وجاء سعر الأوز ليتراوح بين 55 و60 جنيهًا، ويتراوح سعر زوج الحمام البلدي بين 50 و55 جنيهًا.

أسعار السمك

جاء سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 27 و37 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو سمك البوري بين 45 إلى 75 جنيهًا، ويتراوح سعر الجمبري بين 120 و320 جنيها.