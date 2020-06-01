مساعدة متضرري كورونا: خصصنا فريقا لتوفير السلع للمحتاجين في رمضان

قال مدحت حسني، أحد مؤسسي حملة مساعدة المتضررين من أزمة كورونا، إنّ الحملة جاءت بهدف توفير مساعدات للمواطنين وإيصالها لهم في منازلهم خلال فترة شهر رمضان، عبر إنشاء فريق مخصص للطوارئ لمتابعة توصيل السلع لهم.

وأضاف حسني، خلال استضافته ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية TEN، أنّه وخلال شهر رمضان جرى تقديم "مائدة جوالة" بدلا من مائدة الرحمن المتعارف عليها من قبل، والتي تنشئ التجمعات التي من شأنها نشر فيروس كورونا بين الصائمين، موضحا أنّه خلال شهر رمضان نجحت الحملة في توفير 500 وجبه غذائية كانت توزع يوميا من قبل الشباب المتطوعين للمنازل لمنع التجمعات.

وأكد أنّ الحملة عملت على مدار 24 ساعة خلال شهر رمضان لتقديم الاحتياجات الخاصة بمنطقة "الإمام الشافعي"، وتوفير الطعام لقاطنيها، مشيرا إلى أنّ الحملة لا تعمل فقط بمنطقة الإمام الشافعي، بل امتدت لتشمل أعمال التنمية ومجالات التعقيم في مناطق متعدده بالقاهرة الكبرى، مع إخراج حملات لتعقيم الشوارع والورش والمدارس بعد التنسيق مع المسؤولين.