"الأطباء" تنعى الدكتور محمد عنتر المدرس بـ"طب الأزهر" بدمياط

نعت النقابة العامة لأطباء مصر، الشهيد الدكتور محمد عنتر مدرس الفارما بكلية طب الأزهر في دمياط، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.

ودعت النقابة المولى سبحانه، أن يسكنه نعيم جناته مع الأبرار والشهداء، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان. وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين الأطباء بكورونا لتصل إلى 37 شهيدا حتى الآن.

يشار إلى أن اتحاد المهن الطبية ونقابة الأطباء، كانا قررا دعم حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من الأطباء بـ100 ألف جنيه، والمصاب بـ20 ألف جنيه، نظرًا للجائحة التي تمر بها البلاد، ولما يواجهه الأطباء وباقي أعضاء المهن الطبية من إصابات، وأحيانًا تصل إلى الوفاة في مواجهة كورونا.