بنجاح 100%.. محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة "إعدادية التربية الخاصة"

اعتمد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب التربية الخاصة بنسبة نجاح 100%.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالتربية الخاصة "التربية الفكرية" 14 طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن جميعهم حضروا امتحانات الفصل الدراسي الأول، كما تقدموا بالأبحاث التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة لطلاب الشهادة الإعدادية، وطلاب الشهادة الإعدادية بالتربية الخاصة، مؤكدا تكريم أوائل الشهادة الإعدادية، تحفيزًا وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة التفوق.