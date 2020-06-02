ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في جنوب سيناء إلى 49

قال مصدر بمحافظة جنوب سيناء، إن إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا بلغ 49 حالة من أصل 134 حالة مصابة منذ بدء ظهور الوباء بالمحافظة.

وأوضح أن 27 حالة تتلقي العلاج خارج جنوب سيناء في مستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية ومستشفيات الشرطة.

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، اكتشاف 4 حالات إيجابية داخل مستشفى الطور العام، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصابين، موضحًا أن الحالات المصابة تُعزل إما في نزل الشباب بشرم الشيخ أو مستشفى العزل في المستشفيات التي أعلنت عنها وزارة الصحة داخل المحافظات.

وفي نفس السياق، قامت محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع مديرية الصحة بتوقيع الكشف الطبي على كل القادمين إلى المحافظة، حيث جرى تخصيص نقطة كمين عيون موسي للكشف عن الوافدين للتأكد من خلوهم من الأعراض، وكتابة إقرار بعزله مدة داخل منزله قبل عودته للعمل.