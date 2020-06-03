محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.91%

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2019، وبلغت نسبة النجاح 99.91%.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن عدد الطلاب المقيدين بالشهادة الإعدادية في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة بلغ 2485 طالبا وطالبة، نجح منهم 2469 طالبا وطالبة بنسبة 99.91%.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية هذا العام، هي أعلى نسبة نجاح مقارنة بالأعوام الماضية، واصفًا إياها بـ"الممتازة"، وهذا دليل على تقدم مستوى التعليم بالمحافظة.

وقدم محافظ جنوب سيناء، التهنئة لطلاب والطالبات، متمنيًا لهم دوام التوفيق.