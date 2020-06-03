أخبار البنوك.. إزاي تحمي بياناتك المصرفية لو هتشتري حاجة "أون لاين"؟

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وناشدت البنوك بضرورة تعزيز الخدمات الإلكترونية لتمكن العملاء من الشراء والبيع ودفع الفواتير المطلوبة "أون لاين"، مما أدى إلى إقبال المواطنين على استخدام الخدمات الإلكترونية في الشراء والدفع.

وتستعرض "الوطن" عددا من النصائح التي يجب اتباعها عند استخدام خدمات الإنترنت البنكي والمحافظ الإلكترونية لتجنب التعرض للاختراق وحماية البيانات المصرفية خلال إتمام العمليات كالتالي:

- عند تكوين كلمة السر، يجب اختيار كلمة يمكن تذكرها ويصعب على الآخرين تخمينها، وتجنب كتابتها على أي ورقة أو تسجيلها على أي أجهزة إلكترونية.

- من الأفضل تجنب الدخول على الخدمة من خلال أجهزة في الأماكن العامة مثل المقاهي والمكتبات والمطارات.

- تجنب مشاركة أحد بكلمة السر الخاصة بك، وتذكر دائمًا بأنّه لن يقوم أي من موظفي البنوك بطلب كلمة السر منك.

- في حال استخدام شبكة لاسلكية للدخول على الإنترنت، يجب التأكد بأنّها محمية بكلمة سر قوية وأنّها ليست متاحة للاستخدام من قبل العموم.

- يجب التأكد دائمًا من تسجيل الخروج وإغلاق برنامج تصفح الإنترنت بعد استعمال خدمة الإنترنت البنكية.

- يجب اتخاذ الحذر من أي رسائل بريدية إلكترونية تحتوي على وصلات لصفحة الدخول على خدمة الإنترنت البنكية.

- يعمل هذا النوع من الرسائل على إرسالك إلى صفحات مزيفة تشبه صفحات خدمة الإنترنت البنكية، لمحاولة الحصول على بيانات اسم المستخدم وكلمة السر.

- الحرص على تحميل برنامج لمكافحة الفيروسات والتأكد من تحديثه بصفة مستمرة.

- تجنب تحميل أي ملفات غير مألوفة مرفقة مع البريد الإلكتروني الوارد.

- في حال الشك بأي ملف يمكن البحث عن اسمه أو نوعه على شبكة الإنترنت قبل تحميله.

يمكن معرفة نوع الملف من خلال الأحرف الأخيرة للملف والتي تلي النقطة، كالأحرف التالية حيث أنها من الأنواع المتعارف على احتوائها لفيروسات إلكترونية: exe ،pif ،vbs ،Trojan، scr، hta ،reg ،bat.

- ضرورة استخدام برنامجًا للحماية من التجسس الإلكتروني.