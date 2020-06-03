"مصر للطيران" تسير 7 رحلات استثنائية لإجلاء 1400 عالق في لبنان

تسير وزارة الطيران المدني، الأيام القليلة المقبلة، 7 رحلات طيران استثنائية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لإعادة 1400 مصري عالقين منذ صدور قرار تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر تسيير 3 رحلات من بين الـ7 رحلات، اليوم، بحسب بيان صادر الوزارة اليوم.

وقال سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنّ السفارة المصرية في بيروت، منذ أن تلقت طلبات العودة إلى أرض الوطن من المواطنين المصريين، سارعت إلى اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة مع القاهرة؛ لتمكين أكبر عدد ممكن من العودة.

وأوضح علوي أنّ السفارة المصرية تحركت في إطار الخطة الوطنية التي أعلنتها الدولة لإعادة المصريين العالقين في الخارج جراء أزمة وباء كورونا، مع توفير الأماكن المخصصة للحجر الصحي اللازمة لهم فور وصولهم إلى أرض الوطن.

وأشار إلى أنّه جرى تنسيق برنامج بين السفارة المصرية ورابطة الجالية المصرية في لبنان؛ لتوفير الإعاشة ومقومات الصمود للمواطنين المصريين الأكثر احتياجا في لبنان، خلال الفترة التي كان يجرى فيها الترتيب لعمليات الإجلاء، وتلقي طلبات المواطنين المصريين الراغبين في العودة، وجرى مراعاة الظروف الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها لبنان وتداعيات أزمة وباء كورونا.

وأوضح أنّ البرنامج الذي نُفذ في الآونة الأخيرة بالجهود الذاتية بالتنسيق بين السفارة المصرية ورابطة الجالية المصرية والمؤسسات المصرية العاملة في لبنان، أسفر عن توزيع مساعدات غذائية بشكل منتظم على 4 آلاف شخص يمثلون نحو 10% من الأكثر احتياجا من أبناء الجالية المصرية في لبنان.

وأشار إلى أنّ عملية توزيع المساعدات استمرت لحين انطلاق عمليات الإجلاء التي بدأت اعتبارا من صباح اليوم، ويستفيد منها 1400 مواطن مصري لم يتكبدوا أي تكلفة مالية على وجه الإطلاق فيما يتعلق بعودتهم إلى أرض الوطن.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنت 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

وأكدت الحكومة وجود تعاون مشترك بين عدة وزارات لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.