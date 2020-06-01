مرسى علم قبلة العالقين.. استقبلت 60 رحلة طيران على متنها 11 ألف مواطن

أصبحت مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر قبلة العالقين بالخارج والعائدين إلى مصر عبر مطار مرسى علم الدولي حيث استقبلت فنادق مرسى علم حتى اليوم ما يقرب من 11 ألفا من المصريين العالقين بالخارج على متن عدة دول عربية وأجنبية وأفريقية ووضعهم بعدد من الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي لمدة أسبوع تحت إشراف طبي كامل بمديرية صحة البحر الأحمر بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر وتحت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعادة المصريين العالقين بالخارج.

يخضع جميع المصريين العائدين من الخارج لإجراءات الحجر الصحي لدى وصولهم مطار مرسى علم الدولي بواسطة فرق من الحجر الصحى والطب الوقائى وإجراء التحاليل الفورية لجميع الركاب وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أى اصابات بكورونا ويتم نقلهم عبر أتوبيسات مخصصة للإقامة في عدد من الفنادق السياحية كحجر صحي لمدة 14 يوم يرافقهم فرق طبية مدربة لفحصهم يومياً طول مدة لإقامة وذلك كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر.

وحسب تصريحات عاطف عثمان مدير عام إحد الفنادق السياحية بمرسي علم ، أن فنادق مرسى علم استقبلت حتى اليوم ما يقرب من احدي عشر ألف من المصريين العالقين العالقين بالخارج على متن حوالي 60 رحلة طيران استثنائية من عدة دول عربية وأجنبية وأفريقية حيث يتم حجرهم لمدة أسبوع تحت إشراف طبي كامل والتنبيه عليهم بعدم مغادرة الغرف ومتابعتهم طبيا والإبلاغ عن أي مشكلة صحية أو أي أعراض طارئة للفريق الطبي المرافق وذلك بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر.

كان استقبل مطار مرسي علم الدولي مساء أمس الأحد ٦٩٢ مصري من العالقين في الكويت و السعودية على متن أربعة رحلات طيران بواقع رحلتين من جدة ومثلهم من الكويت وذلك ضمن رحلات الجسر الجوى التى أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.