112 مصريا من العالقين يصلون القاهرة قادمين من الرياض

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، رحلة طيران استثنائية سيّرتها شركة سياف للطيران، لإعادة 112 مصريا عالقين هناك.

وقالت مصادر في المطار، إنّ رحلة شركة سياف للطيران، وصلت المطار قادمة من الرياض وعلى متنها 112 مصريا كانوا هناك، وجرى إنهاء إجراءات وصولهم، وبدأ أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، إجراء اختبارات فيروس كورونا لهم داخل صالة الوصول ، ونقل الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم 7 أيام للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كان مطار القاهرة الدولي استقبل صباح اليوم رحلتين قادمتين من الكويت والسعودية، تقلان 499 مصريا عالقين، وجرى إنهاء إجراءات وصولهم، وإرسالهم لمقرات الحجر الصحي الخاص بهم.