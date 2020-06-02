الجسر الجوى الاستثنائي يواصل تسيير رحلاته لإعادة المصريين العالقين

تسير وزارة الطيران المدني، خلال الـ 72 ساعة المقبلة، 7 رحلات طيران استثنائية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لإعادة المصريين العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية في مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الطيران، إنه سيتم تسيير 3 رحلات جوية، غدا الأربعاء، إلى بيروت، وبعد غدا الخميس، رحلتين والجمعة القادمة أيضا رحلتين أخريين، على أن تعود جميع الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يجري أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، اختبارات فيروس "كورونا" على كافة الركاب القادمين على الرحلات داخل صالات الوصول بالمطار، قبل نقلهم إلى مناطق العزل لمدة 7 أيام، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة، كما أعلنت الحكومة عن وجود تعاون مشترك بين عدة وزارات لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.