الفتيات في أول الصفوف.. أوائل الشهادة الإعدادية في جنوب سيناء

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بلغ 36 طالبا وطالبة، مشيدا بوعي الطلاب وحرصهم على التفوق والتنافس لحصد المراكز الأولى.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن إدارة طور سيناء التعليمية تصدرت جميع الإدارات، حيث بلغ عدد الطلاب الذين حصدوا المركز الأول بها 20 طالبا وطالبة، وفي إدارة رأس سدر التعليمية، 6 طلاب فقط، وإدارة شرم الشيخ التعليمية، 5 طلاب، وطالبان بإدارة نويبع التعليمية، ومثلهم بإدارة دهب التعليمية، وطالبة بإدارة أبوزنيمة.