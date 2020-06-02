مطار مرسى علم يستقبل 167 مصريا قادمين من السعودية

استقبل مطار مرسى علم الدولي، منذ قليل، رحلة طيران قادمة من جدة وعلى متنها 167 راكبا مصريا من العالقين في السعودية، ضمن رحلات الجسر الجوي التى أقرتها الحكومة بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان في استقبال الطائرة مسؤولي مطار مرسي علم الدولي وأجهزة البحر الأحمر و فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي، برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وحسب تصريحات الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر لـ "الوطن"، يخضع جميع الركاب وطاقم الطائرة للكشف الطبي والتحاليل الفورية فور نزولهم من سلم الطائرة بمعرفة الحجر الصحي.