تشميع مقهى خالف إجراءات مواجهة كورونا ببني سويف

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بني سويف، برئاسة المحاسب هاني الجويلي، اليوم، ضبط مقهى يعمل بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتمكنت حملة قادها رئيس مدينة ببا، بالتعاون مع قوات الشرطة بالمركز، بقيادة العميد أسامة يونس مأمور مركز شرطة ببا، من ضبط مقهى بعزبة عوض داخل منزل تحت الإنشاء، حيث تم التشميع والغلق والتحفظ على المحتويات.

كما أعلنت الوحدة المحلية تنفيذ حملة إشغالات بالمدينة بشارع التحرير، أسفرت عن إزالة 65 إشغال طريق، وتنفيذ حملة نظافة أسفرت عن رفع 120 طن قمامة.