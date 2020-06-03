العثور على رضيعة داخل عمارة سكنية بالمحلة الكبرى

عثر أهالي منطقة البسينة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، على طفلة رضيعة ملقاة داخل حوش عمارة سكنية، وبجوارها عبوة لبن صناعي، وتم التحفظ على الطفلة وإيداعها بدار الأيتام.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بعثور أحد المواطنين على طفلة رضيعة داخل حوش عمارة سكنية بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة الرائد أحمد عبدالشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، وتبين أن الطفلة ترتدي ملابسها كاملة، وبجوارها عبوة لبن صناعي.

ونُقلت الطفلة للمستشفى عبر سيارة إسعاف، لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإيداعها بدار رعاية الأطفال الأيتام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.