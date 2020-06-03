الشرقية تواجه كورونا بـ30 ألف حملة تطهير

أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أن المديرية قامت في الفترة من 16 مارس حتى 31 مايو الماضيين بتنفيذ 30 ألف و145 حملة تطهير وتعقيم موسعة في قرى ومدن المحافظة.

وأشار إلى تنفيذ 3485 حملة لتطهير وتعقيم المباني الحكومية والعامة، و1759للأسواق والسويقات، و72 لدور العبادة، و8626 للشوارع، و381 لمواقف المواصلات العامة، و1275 للقرى والعزب والكفور، و1793 للمجازر ،و12754 لديوان عام المديرية، ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية بثت الرسائل التوعوية والتثقيفية للعاملين بالمديرية، لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على إتباع الإرشادات الصحية المقدمة، للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.