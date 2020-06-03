السياحة: 100 فندق جديد طلبت التصريح بالعمل بالإجراءات الاحترازية

أكد عبدالفتاح العاص مساعد وزير السياحة للرقابة على المنشآت السياحية على أهمية السياحة الداخلية وتمثل نسبة كبيرة من السياحة في أي دولة في العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن السياحة الداخلية مهمة جدًا للقطاع وتساهم في توفير فرص العمل للشباب مشددًا على حرص الوزارة على النزلاء والعاملين في القطاع.

وأوضح العاص أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة وضعوا ضوبط أقرتها منظمة الصحة العالمية للاجراءات الوقائية للحفاظ على النزلاء والعاملين مشيرًا إلى أن الفنادق التي حصلت على الترخيص تقوم بتطبيق هذه الاجراءات وتزيد في إجراءاتها الخاصة للحفاظ على النزلاء والعاملين.

وأشار مساعد وزير السياحة إلى أن الوزير قرر رفع نسبة الاشغال في الفنادق التي حصلت على ترخيص للعمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية مؤكدًا أنهم لم يرصدوا اي مخالفات خلال الفترة الماضية.

وأكد العاص أنه تم التصريح لـ78 فندقا بالعمل بالإجراءات الاحترازية قبل العيد وأنه تم التصريح لـ12 فندقا اليوم و6 فنادق أمس، لافتًا إلى أن أكثر من 100 فندق طلبت التصريح لهم بالعمل طبقًا للاجراءات الاحترازية.