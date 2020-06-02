"السياحة": متابعة يومية لالتزام الفنادق بالاشتراطات الاحترازية

قالت الدكتورة سهى جاد، مستشارة وزير السياحة والآثار، إن شهادة السلامة الصحية تكون معنية بالفنادق التي تتوافر فيها الاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة والسكان، وتشتمل على عدة شروط، ويكون هناك نوع من التفتيش والرقابة عليها من قبل وزارة الصحة ووزارة الآثار والسياحة.

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة cbc، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن هناك متابعة يومية للفنادق؛ للتأكد من تنفيذ الاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة والسكان.

وأعلنت مستشارة وزير السياحة، عن نجاح تجربة تشغيل الفنادق بنسبة 25%، منها الاسكندرية والعين السخنة خلال فترة العيد، تلتها محافظات البحر الأحمر والقاهرة وجنوب سيناء ومؤخرا مطروح، موضحة أنهم لذلك قرروا رفع نسبة التشغيل إلى 50% الفترة المقبلة للفنادق التي حصلت على شهادة التشغيل.

وأكدت أن هناك متابعة يومية لالتزام الفنادق بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية، مؤكدة أن العمالة المصرية في قطاع السياحة مؤهلين بشكل كبير.