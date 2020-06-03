أثناء لهوه.. مصرع طفل سقط من سطح منزل بالغربية

لقي طفل بقرية شبرابابل بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، مصرعه، إثر سقوطه بشكل من أعلى سطح المنزل أثناء لهوه بطائرة ورقية، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد محمود كشك مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط طفل من أعلى سطح منزله، أثناء اللعب بطائرة ورقية بنطاق قرية شبرابابل بدائرة المركز.

وكشفت تحريات الرائد عمر أبوبكر رئيس مباحث مركز المحلة وقوت من الشرطة السرية والنظامية، أن المتوفى يدعى "أحمد.م.ع".

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الحادث، وأمرت بدفن الجثة وتشريحها.