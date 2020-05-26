خروج 7 مصابين بكورونا من "صدر المحلة" عقب تماثلهم للشفاء

أعلنت مديرية الصحة في الغربية، اليوم، خروج 7 حالات مصابة بعدوى فيروس كورونا عقب شفائهم وتعافيهم من أقسام العزل الصحي بمستشفى الصدر في المحلة، على خلفية رحلة علاجية تجاوزت أسبوعين، وعادوا إلى منازلهم لتماثلهم للشفاء الكامل.

وأكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أنه كلف الدكتور محمد حيدر مدير المستشفى بأهمية الاستمرار في توفير الرعاية الصحية والعلاجية الكاملة للحالات التي يجرى استقبالها من كل قرى ومراكز المحافظة بموجب التعويل على ضرورة تقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه.

وأوضح أن الفضل الحقيقي يرجع لجنود الجيش الأبيض العاملة داخل المستشفي، والذين حرصوا على تقديم الرعاية النموذجية بمشاركة فريق العمل من أطباء وتمريض وإداريين وعمال، فالكل يعمل على قدم وساق للنهوض بالمستشفى.