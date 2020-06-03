15 مليون جنيه لتطوير وتجميل منطقة القناطر التسع بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن خطة التجميل والتطوير للشوارع والميادين الرئيسية ومداخل ومخارج المحافظة، بدأت تأخذ طريقها للخروج إلى النور.

وأضاف المحافظ، أن مدينة الزقازيق شهدت أعمال تجميل وتطوير بكورنيش بحر مويس على مرحلتين، مشيرًا إلى أن المرحلة الاولى بدأت من كوبري الرى وصولًا إلى نادي الري بتكلفة تقدر بـ3969000 جنيهًا، فيما بدأت المرحلة الثانية من نادي الشرطة إلى كوبري جامعة الزقازيق أمام كلية الآدا بتكلفة 7300000 جنيهًا.

وأشار "غراب" إلى تطوير وتجميل منطقة القناطر التسع، وإقامة سوق حضاري مفتوح بمنطقة الصناعات النمطية بمساحة 5 آلاف مترًا، فضلًا عن أعمال التجميل والتطوير والرصف ببلاط "الإنترلوك" بالشوارع التى يصعب رصفها.

وأكد المحافظ أن مدينة الزقازيق على وشك الانتهاء من أعمال إنشاء المرحلة الأولى لإقامة الممشى السياحي بكورنيش بحر مويس، والتى تبدأ من كوبري الري وصولًا إلى نادي الري، والتي اشتملت على أعمال توسعه لعرض الرصيف، وإقامة مسطحات خضراء، وغرس لأعمده الإنارة، وتشجير المنطقة، ودهان البلدورات، وإقامة أحواض للزهو، وغيرها من الأعمال.

وأضاف المحافظ أنه يُجرى تنفيذ أعمال تطوير وتجميل المرحلة الثانية لمنطقة القناطر التسع بالزقازيق والمقامة بتكلفة 15مليون جنيه، حيث تشمل إقامة عدد من الحدائق والمنتزهات المميزة لتكون متنفسًا حقيقيًا وآمنًا يليق بالمواطن الشرقاوي.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التجميل والتطوير بمدينة الزقازيق شملت مناطق عبدالسلام عارف وكفر عبدالعزيز وكفر معوض بتكلفة 4 ملايين جنيه، حيث تم رفع كفاءتها ورصف شوارعها ببلاط "الإنترلوك".