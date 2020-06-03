بـ5.5 ملايين جنيه.. افتتاح حديقة الطفل وجدارية تاريخ مدينة رأس سدر

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، بجولة تفقدية في مدينة رأس سدر، للوقوف على مراحل تنفيذ المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بالمدينة، والتي تبلغ تكلفتها نحو 30 مليون جنيه.

وافتتح المحافظ خلال جولته، حديقة الطفل وجدارية تاريخ المدينة، وبعض أعمال التجميل بالمدينة، بتكلفة 5 ملايين جنيه، كما افتتح ملعب كرة خماسي في منطقة أبورزق، بتكلفة 500 ألف جنيه.

وتفقد المحافظ مبني إدارة وحدة المرور، المقام علي مساحة 8 آلاف متر مربع، والذي أنشئ بتكلفة 7 ملايين جنيه، وأعلن أنه سيجرى افتتاح وحدة المرور في نهاية الشهر الجاري، عقب الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي بها.

وقال المحافظ إن حدة المرور تضم أقسام التراخيص، ووحدة عمليات للمدينة والمصيف، إلى جانب وحدة طرق خارجية وداخلية.

وقال علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، أنه جرى الانتهاء من تأهيل طريق جامعة الملك سلمان بطول 7 كيلو مترات، ضمن خطة الطرق الجاري تطويرها بالمدينة والبالغ تكلفتها 17 مليون جنيه.