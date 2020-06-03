"شاذلي مش لوحده".. مواطن يهب منزليه وسيارته لخدمة مرضى كورونا بطوخ

أعلن محمد رجب أحد أبناء قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، تبرعه بمنزلين يمتلكهما بالقرية وسيارة، لخدمة المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأشار رجب إلى أن المنزلين يقعان بعيدا عن التجمعات السكنية وبالقرب من نهر النيل ويدخل الهواء النقي اليهما كمكان مناسب للعزل، مشيرا إلى تكليف سائقه الخاص بنقل الحالات إلى أقرب مستشفى لمساندة الدولة في جهودها للقضاء على فيروس كورونا.

وأكمل: "خطوة العزل المنزلي لا تطبق في كثير من القرى الذين يعيشون في شكل عائلات وأسر مشتركة، وبالتالي فكرة العزل داخل المنزل قد لا تطبق، ولكن إذا جرى عزل الشخص المصاب في مكان مخصص ستكون الأمور أيسر"، مشيرا إلى أنه سيتقدم بطلب إلى محافظ القليوبية للتبرع بالمنزلين اللذين يستوعبان نحو 100 سرير تقريبا لخدمة القرية والقرى المجاورة لها.

ويعد محمد رجب ثاني متبرع بمنزله في قرية طنط الجزيرة، حيث تبرع أحمد الشاذلي مدير عام بمديرية التربية والتعليم بمنزله لتحويله إلى مقر للحجر الصحي.