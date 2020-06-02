مواطن يتبرع بمنزله لعزل مصابي كورونا: بساعد بلدي وبرد الجميل لأهلي

تبرع أحمد الشاذلي مدير عام بتعليم القليوبية، بمنزله بقرية طنط الجزيرة مركز طوخ، لتحويله لمقر عزل لمصابي فيروس كورونا المستجد من أهالي القرية والقري المجاورة، بطاقة 30 سرير، بجانب التبرع بتكلفة الإقامة والتجهيزات والأدوية.

وقال الشاذلي، إن الفكرة جاءت له في إطار حرصه على خدمة أهالي قريته طنط الجزيرة وقرى الوحدة المحلية لمجلس قروى إكياد دجوى، نظرا لما تمر به البلاد من مواجهة وباء كورونا، لمواجهة ظاهرة عدم الالتزام بالعزل المنزلي، واتخاذ الإحتياطيات اللازمة لمجابهة هذا الفيروس، ما ترتب عليه زيادة فى أعداد المصابين، وعدم استيعاب بعض المستشفيات للحالات الإيجابية، نظرا لارتفاع أعداد المصابين.

وأضاف أن تبرعه يأتي في إطار رد الجميل لأهل قريته وقرى الوحدة المحلية، ومساهمة في الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة إثر هذا الوباء، قائلاً: "بساعد بلدي وبرد الجميل لأهالينا".

وأوضح الشاذلي أنه أمام كل هذا، قرر تخصيص المنزل مكانا للعزل للحالات المصابة مؤقتا، التي ظهر تحليلها إيجابيا، مشيرا إلى أنه المنزل يقع أمام مركز الشباب، ويسع 30 سريرا، مؤكدا أنه على استعداد لتحمل جميع نفقات العلاج للمصابين على نفقته الخاصة، حتى يمن الله عليهم بالشفاء.

وقال الشاذلي، الله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه، مشيرا إلى أن هذا العمل ليس من باب المفاخرة، ولكن ابتغاء وجه الله، حتى يرفع عنا البلاء.