الديب لـ "الوطن": حالتي مستقرة.. أجريت مسحة جديدة وانتظر نتيجتها

قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إنها بدأت تتعافى من الإصابة بفيروس كورونا، حيث تتلقى بروتوكول العلاج حاليا بمستشفى العجوزة.

وأشارت في تصريحات صحفية لـ "الوطن"، إلى أنها إجرت أمس مسحة جديدة، للتأكد من مدى استقرار حالتها الصحية، ومازلت تنتظر النتيجة، مبينة أن الطاقم الطبي المتابع لحالتها طمأنها على استجابتها لبروتوكول العلاج لمواجهة الفيروس.

وقالت الديب: "أرجو من المصريين عدم الاستهتار بصحتهم، فيروس كورونا أعراضه صعبة والشفاء منه ليس مستحيلا، ولا سيما إذا كان التحرك مبكرا".

واستطردت: "تعاملوا بحذر ووعي مع هذا الفيروس، ولابد من ارتداء الكمامات الطبية وغسل اليدين باستمرار وتحقيق التباعد الاجتماعي، وذلك لدرء الإصابة بهذا الفيروس".

وشددت الديب على أن أي مواطن يشعر بمشكلات في التنفس أو ارتفاع في درجة الحرارة عليه بالتوجه فورا لإجراء الفحوصات اللازمة، وعزل نفسه عن محيط أسرته أو المجتمع المحيط به إلى حين التحقق من حالته الصحية.