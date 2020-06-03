جراحة دقيقة تنجح في إصلاح وتر مقطوع لطفلة بالمستشفى التعليمي بطنطا

كشف الدكتور محدي سبع رئيس جامعة طنطا، عن نجاح فريق طبي من جراحي المستشفى التعليمي العالمي بطنطا في إعادة إصلاح بتر كامل بالسلامية الوسطى للسبابة اليمنى لطفلة تبلغ من العمر 14 عاما في عملية جراحية استغرقت 5 ساعات.

أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن جراحات أوتار الأصابع المقطوعة تتمثل صعوبتها في كونها دقيقة جدا وتحتاج إلى جراحين على أعلى مستوى من الكفاءة والتخصصية للرجوع إلى نفس السابق للإصابة، موجها الشكر الفريق الطبي وطاقم التمريض المعاون.

وأكد الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة طنطا، أن هذه العملية تعد انجازا طبيا جديدا يسجل للمستشفيات الجامعية بطنطا كونها من العمليات الصعبة والمعقدة التي تحتاج الي فريق طبي متخصص.

وأشاد الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي بمهارة ودقة الفريق الطبي الذي نجح في استخدام الجراحة الميكروسكوبية والتي تعتمد علي استخدام آلات دقيقة جدا وخيوط جراحية رفيعة للغاية، خاصة في ظل صغر قطر الشرايين والأوردة والذي يبلغ حوالى نصف مللي.

وقال الدكتور عبد الحكيم عزت منتصر رئيس الفريق الطبي ، انه تم اعاده توصيل الشريان والوريد المغذي للأصبع واصلاح الوتر والعظم، وإعادة اصلاحهم جراحيا تحت الميكروسكوب الجراحي الدقيق.

ضم الفريق الطبي الدكتور عبد الحكيم عزت منتصر، والدكتور احمد اشرف عبد المنعم، والدكتورة رضوى عماد من قسم التخدير، والدكتور أحمد سويلم مدير العمليات بالمستشفى التعليمي العالمي.