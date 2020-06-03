بدل من المقرر إزالته.. الجيزة تشكر الأوقاف لتعاونها في بناء مسجد

في إطار تضافر جهود الدولة لسرعة تنفيذ المشروعات الخدمية والقومية ودفع عجلة التنمية بما يعود بالنفع على المواطنين؛ سددت محافظة الجيزة قيمة مسجد الهداية والذي من المقرر إزالته لتعارضه مع مسار محور ترعة عبدالعال الواقع بنطاق حي بولاق الدكرور حيث سيتم أنشاء مسجد بديل عنه لخدمه أهالي المنطقة.

ويتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالشكر للدكتور محمد مختار وزير الأوقاف وكل قيادات الوزارة للمساهمة مع المحافظة في بناء المسجد البديل لخدمة المواطنين.

وأشاد راشد بالتعاون المثمر مع وزارة الأوقاف ودعمها الدائم لكل المجالات التنموية والخدمية بالمحافظة وحرصها على تقديم يد العون انطلاقا من المسؤولية المجتمعية وأن الجميع يعمل لمصلحة الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن محور ترعة عبدالعال يعد من المحاور المرورية الهامة المارة بقلب حي بولاق الدكرور وسيساهم في تحقيق سيولة مرورية كبيرة.