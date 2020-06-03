المنوفية تستعد لامتحانات الثانوية العامة بإجراءات مواجهة كورونا

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، والتي ستبدأ من 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمحافظة 32 ألف و305 طالبًا وطالبة، موزعين على 101 لجنة أساسية، و19 لجنة احتياطية.

كما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية النظرية في 25 يوليو حتى 13 أغسطس المقبلين، في حين تبدأ الامتحانات العملية يوم 18 يونيو الجاري، وخلال أيام الفراغات لامتحانات الثانوية العامة.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية، وتطهير وتعقيم اللجان قبل وأثناء الامتحانات، وتوفير مطهرات للطلاب حرصًا على صحتهم وسلامتهم، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، في ظل تداعيات فيروس كورونا.

حضر الاجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم، ونائب مدير الأمن، وسكرتير عام المحافظة، والمستشار العسكري، ووكلاء وزارات التموين والصحة والكهرباء، ورئيس شركة مياه الشرب، وممثل عن التأمين الصحي.

من جانبه، استعرض مدير مديرية التربية والتعليم أهم الإجراءات الاحترازية التي أعدتها المديرية استعدادًا للامتحانات، حيث تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الموقف أولًا بأول، مشيرًا إلى أن الامتحانات ستبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وسيسمح بدخول الطلاب للمدرسة من الساعة الثامنة صباحًا، ولن يُسمح بالدخول بعد الساعة التاسعة، وسيعتبر الطالب غائبًا إذا لم يأتي في المواعيد المقررة.

كما يمنع تواجد أولياء أمور الطلاب في المدارس ومحيطها، وسيتم تنظيم دخول الطلاب ومراعاة المسافات البينية بينهم، وارتداء الكمامات الطبية.

وأوضح أنه تم تجهيز جميع اللجان، بحيث لا يتعدى عدد الطلاب داخل كل لجنة 14 طالبًا وطالبة، موضحًا أنه سيتم توفير كبائن تعقيم أمام المدارس وكواشف حرارية بالتنسيق مع الوزارة.

وأشار وكيل الوزارة إلى الانتهاء من تسليم أرقام الجلوس لجميع الطلبة بنطاق المحافظة، مؤكدًا الانتهاء من تجهيز استراحات المغتربين المراقبين علي الامتحانات.

وأضاف أنه وفقا لقرار المحافظ رقم (777) لسنة 2020، فقد تم التنسيق مع مديرية الأمن بشأن تأمين أعمال الامتحانات ومراكز توزيع الاسئلة على مدار 24 ساعة، وكذلك التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير المستلزمات الوقائية والتعقيم اللازم للطلاب والعاملين، فضلًا عن التنسيق مع مديرية التموين بشأن حجز حصة من الخبز للمنتدبين لأعمال المراقبة بكل إدارة تعليمية، وتوفير مخزون استراتيجي بمحطات الوقود لتوفير الوقود اللازم للمركبات المخصصة لأعمال الامتحانات.

كما تم التنسيق مع مديرية الكهرباء لعدم قطع الكهرباء أثناء الامتحانات، وكذلك التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتقديم الدعم اللازم في حال حدوث أي طوارئ.

وقرر محافظ المنوفية تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام للمرور علي المدارس ولجان الامتحانات، للتأكد من تنفيذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس، وإعداد تقرير بهذا الشأن، مشددًا على التنسيق مع وزراة التربية والتعليم والصحة لتوفير طبيب في كل لجنة سير امتحانات.