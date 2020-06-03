الصين ردا على انتقادات بريطانيا: لا ولاية لها علينا

ردت الحكومة الصينية، اليوم، بشدة على انتقادات القيادة البريطانية لخطط بكين فرض تشريع الأمن القومي الصيني على منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أثناء موجز صحفي بأنّ بريطانيا لم تعد تحظى بأي سلطة قضائية أو إشراف على مستعمرتها السابقة، مشددا على أنّ الخطر على استقرار هونج كونج وازدهارها يأتي من قوى أجنبية.

وكان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اتهم السلطات الصينية أمس بـ"تدمير جوهرة هونج كونج" من خلال خططها الجديدة، فيما تعهد رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بأنّ بريطانيا "لن تتخلى عن سكان هونج كونج" في ظل المستجدات الأخيرة حولها وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأسفر إعلان الصين عن خطتها لتبني تشريع الأمن القومي وسريا مفعوله على هونج كونج عن إعادة تصعيد التوتر حول المستعمرة البريطانية السابقة التي شهدت العام الماضي أكبر موجة اضطرابات اجتماعية منذ إعادة انضمامها إلى الصين عام 1997.