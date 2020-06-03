بالأسماء.. 70 صيدلية تطرح الكمامات بسعر التكلفة ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بذل كافة الجهود الممكنة للعمل على زيادة المعروض من الكمامات الطبية المطابقة للمواصفات بأسعار مناسبة، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بوفد من نقابة صيادلة بني سويف، اليوم، ضم الدكتور وائل النجار نقيب الصيادلة، والدكتور ياسر شلبي أمين عام النقابة الفرعية، لإطلاق مبادرة لتوفير وبيع الكمامات الطبية بسعر التكلفة في صيدليات المحافظة، وذلك من خلال تعاون النقابة الفرعية للصيادلة مع بعض المصانع المنتجة للكمامات، وتحت الإشراف الفني والصحي بالتعاون مع مديرية الصحة.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم توفير الكمامات المطابقة للمواصفات بسعر التكلفة في 70 صيدلية، لتغطية مراكز ومدن المحافظة، منوهًا أن الصيدليات المشاركة في المبادرة موزعة على 21 صيدلية بمدينة بني سويف، و18 بسمسطا، و10 صيدليات بالواسطى، و7 بببا، و5 بناصر، و5 بالفشن، و4 صيدليات بإهناسيا.

من جانبه، أشار الدكتور وائل النجار نقيب الصيادلة بالمحافظة، إلى حرص النقابة على دعم جهود المحافظة لتوفير الكمامات المطابقة للمواصفات بأسعار في متناول المواطن البسيط، موضحًا أن هذه المبادرة يشارك فيها حتى الآن 70 صيدلية، وسيزيد العدد في الأيام المقبلة.

وقال الدكتور ياسر شلبي أمين عام النقابة إن الهدف من المبادرة هو ضبط سوق الكمامات، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بالتوازي مع جهود دعم الصيادلة الذين يعملون في أقسام مكافحة العدوى والطب الوقائي، حيث سيتم صرف مبلغ مادي كإعانة للصيدلي في حالة الإصابة بالمرض.