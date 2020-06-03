عمره 83 عاما.. "هداهد" يحصل على الماجستير في الأدب العربي: هزم التنمر

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حسني هداهد صاحب الـ 83 عاما، ابن مدينة منيا القمح، لحصوله على درجة الماجستير في اللغة العربية (الأدب في العصر العباسي الثاني)، حيث منحه شهادة تقدير وميدالية تذكارية تقديراً لإصراره وعزيمته في استكمال الدراسات العليا.

أشاد محافظ الشرقية بالخطوة الجريئة وغير المتوقعة من صاحب الـ 83 عاما، بأن يتحدى الصعاب ويؤمن بفكرته ويواصل رسالته بالتزود بالعلم والمعرفة، ليبعث بذلك رسالة للجميع بأن العلم لا يتوقف عند مرحلة سنية معينة بل يستمر طيلة حياة الإنسان.

ومن جانبه قدم الدكتور حسني هداهد الشكر لمحافظ الشرقية ولكل من وقف بجانبه، مؤكدا أنه واجه العديد من الصعوبات منها تهكمات الأقارب والأصدقاء لمحاولته الدراسة في الكبر لكنه أصر على استكمال دراسته والحصول على أعلى الدرجات العلمية رغم كبر السن.

يذكر أن حسني هداهد قد حصل على دبلوم المعلمين وتدرج في عمله حتى عين مديراً لإدارة منيا القمح التعليمية وأنهى خدمته لبلوغه سن التقاعد عام 1998، وفي عام 2014 التحق بكلية الآداب جامعة طنطا قسم اللغة العربية وبعدها حصل على درجة الماجستير في الأدب العربي من جامعة المنصورة في عمر الـ 83 عاما.