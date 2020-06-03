أول دعوى قضائية لوقف امتحانات الثانوية العامة 

أقام عصام على السيد الطباخ المحامي بالنقض، دعوي مستعجلة إمام محكمة القضاءالإداري، منذ قليل، مختصما فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته و وزير التعليم، يطالب فيها بوقف أمتحانات الثانوية العامة.

وقال المحامي في الدعوي التي حملت رقم 42194 لسنة 74 ق، أن المطعون ضده الثاني موعد امتحان الثانوية العامة في يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 ، و أن نجل الطاعن مقيد بالصف الثالث في المرحلة الثانوية العامة، و أن هذا التاريخ بعد کارثيا على صحة على الطالب وحياته، نظرا للتصريحات الحكومية اليومية التي تؤكد بان الوباء القائل فيروس كورونا في قمة ذروته ، الأمر الذي يشكل ضررا

بالغا على حياة نجلة ، ومن ثم بعد القرار مجحفا في حقه.

وتابع المحامي، أن الطاعن بهدف بالشق المستعمل من الدعوى الى الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بموعد الامتحانات، نظرا لخطورة الموقف.

وأضاف الطاعن، إن القرار مخالفا للدستور بموجب المادة ( ۹۳ ) والتي تقضي بأنه" تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والقونين الدولية"، كما أن بنصوص الأحكام الدستورية رقم ٤٦، و ٥٩،و ٨٦، التي بينت أن الحق في الحياه وضماناته الحق في الرعاية الصحية وعدم تعرضها للخطر من أولويات الحقوق لارتباطه الوثيق بحياة الانسان وبممارسته الأنشطة اليومية، فهذا القرار من شأنه أن يعرض الطلبة الذين مازالوا في مرحلة الطفولة للخطر و يهدد صحتهم و حياتهم.