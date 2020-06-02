محافظ الغربية: تطهير 14 ألف منشأة حكومية.. وإزالة فورية لـ1097 حالة تعد

استعرض الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بحضور نائبه الدكتور أحمد عطا ، عددا من الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

أوضح محافظ الغربية، أنه تم وضع خطة متكاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، شملت تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم الوقائي بشكل يومي، مشيرا الي أن الحملات أسفرت عن تعقيم وتطهير 14 ألف و 737 منشاة حكومية وخدمية خلال الفترة من 16 مارس وحتي نهاية شهر مايو الماضي، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومديرية الطب البيطري، بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني.

وأكد د. رحمي خلال الاجتماع، أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، حيث أسفرت تلك الحملات خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتي نهاية شهر مايو الماضي عن إزالة 507 حالة تعد علي أراضي زراعية على مساحة 25 فدانا و 8 قيراط و 8 سهم، وإزالة 375 مخالفة مباني على مساحة 51 ألف و 616 متر، وإزالة 215 حالة تعد علي أملاك الدولة علي مساحة 10 آلاف و 193 متر.

كما استعرض المحافظ موقف توافر المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفيات، وكذلك أرصدة السلع الغذائية والمواد البترولية، وموقف صرف منحة العمالة غير المنتظمة، الي جانب توريد كميات القمح والتي بلغت نسبتها 93.4% من المستهدف.