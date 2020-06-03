توزيع 1093 حقيبة أدوية على الحالات البسيطة والمخالطين بالجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة توزيع 1093 حقيبة أدوية لازمة للحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا أو المخالطين لهم من خلال الفرق بالعيادات المتنقلة أو الوحدات والمراكز الصحية وفقا للبروتوكول العلاجي الذي تم تحديده من قبل اللجنة العلمية المشكلة من وزارة الصحة والسكان، والمتبع حسب الحالة الصحية لكل حالة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن التوزيع يتم من خلال 201 مركز ووحدة صحية بالإضافة إلى 8 عربات قوافل طبية متنقلة و14 عيادة تنظيم أسرة متنقلة وذلك بطاقة تشغيل 100%.

وأوضح أن جميع الفرق بدأت بالانتشار في جميع القرى والنجوع والشوارع بالمحافظة منذ الأسبوع الماضي بعد توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الوقائية ووضعها بحقيبة مخصصة لكل شخص من قبل مديرية الشؤون الصحية وبها بيان توضيحي بإرشادات الاستخدام بعد حصر جميع المستهدفين، وتحديد عناوينهم ووسيلة الاتصال بهم، وتم توزيعها عليهم بمحل إقامتهم بمشاركة الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية، كما تم تقديم التوعية للحالات التي تم تسليمها العلاج بالمنزل، وكيفية الاستخدام، واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التعامل مع المصاب فترة العزل المنزلي.

وتابع أن الفرق أيضا توضح طرق الحماية للمخالطين حرصا على صحتهم وسلامتهم وسلامة الجميع من التعرض للعدوى أو الإصابة بالمرض.

وأكد محافظ الجيزة على الاستمرار في توزيع الحقائب والمستلزمات الوقائية بالمجان على المواطنين مع التواصل الدوري مع الحالات والمخالطين للاطمئنان على سلامتهم والتدخل الفوري في حالة الاحتياج للرعاية الصحية تحت الإشراف الطبي.