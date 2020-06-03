بفيس شيلد وكمامة وقفاز.. أول جولة لمحافظ الدقهلية بعد تعافيه من كورونا

"فيس شيلد، وكمامة، وقفاز".. بهذه الأقنعة الوقائية بدأ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أول جولة له في مستشفى الصدر بالمنصورة، بعد تعافيه من فيروس كورنا المستجد.

وتنقل المحافظ بين مستشفي الصدر بالمنصورة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، ودار مناسبات جامع المنصورة، وذلك في حضور عدد من القيادات التنفيذية من بينهم هيثم الشيخ، نائب المحافظ، والدكتور سعد مكي، وكيل وازرة الصحة، والمهندس خالد نصر، رئيس شركة مياه الشرب، وعدد من رؤساء المراكز.

وسأل "مختار"، العاملين في مستشفي الصدر "عندكم مشاكل في أي حاجة؟"، واطمئن على وجود رصيد كاف من الأدوية في مخازن المستشفى، إضافة إلى توافر المستلزمات الطبية وأدوات الحماية، وطلب من مسؤولي المستشفى إعادة ترتيبها وتنسيقها وتصنيفها، بما يسهل عمليات تسليم وتسلم المستلزمات والأدوات.

وطلب المحافظ من المسؤولين بالمراكز تصوير أعمال التطهير "قبل وبعد"، وتابع أعمال تسليم "تانكات المواد" المطهرة لتوزيعها على الوحدات المحلية لتنفيذ أعمال التطهير بكافة المناطق والقرى.

ووجه مسؤولي الشركة المتنفذة بتطوير دار مناسبات المنصورة، بزيادة عدد الحمامات، وزيادة مساحة قاعة ضيافة السيدات لاستقبال أكبر عدد من الأشخاص في المناسبة، وإنشاء مخزن لحفظ أدوات ومعدات الدار.

يذكر أن محافظ الدقهلية رجع لمكتبه يوم الاثنين الماضي بعد 14 يومًا من العزل المنزلي، وبعد إعلان نتائج مسحتين متتاليتين سلبيتين من كورونا المستجد.