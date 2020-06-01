محافظ الدقهلية بعد شفائه من كورونا: دور برد عادي يحتاج لـ"راحة وتغذية"

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن تجربة إصابته بفيروس كورونا ليست صعبة بالمعني المفهوم، ولكن في حال الالتزام بالتعليمات وبروتوكول وزارة الصحة والراحة والتغذية الجيدة سيمر وكأنه "دور برد عادي"، وفي حالة عدم الالتزام ستحدث مضاعفات.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن بداية تجربته مع الفيروس كانت بشعوره بالتعب، حيث تم التواصل مع وكيل وزارة الصحة، وطلب منه عمل مسحة وثبت إيجابياتها، مضيفًا "بدأنا بعمل البروتوكول واتباع الدواء الذي تصرفه وزارة الصحة لمدة 5 أيام، وفي اليوم الخامس يجب عمل مسحتين، ولابد وأن تظهر نتائجهما سلبية، وهذا ما حدث وتم الشفاء".

وتابع، أنه حتى إذا ظهرت نتائج المسحتين سلبية، فيجب إكمال بروتوكول العلاج لمدة 14 يومًا، والالتزام بفيتامين "سي" و"الزنك"، وتناول السوائل الدافئة بكثرة، مشيرًا إلى أن أصعب لحظات مر بها كانت أثناء انتظار نتيجة المسحة الثانية خاصة مع شعوره بالتحسن، من خلال عودة القدرة على الشم والتذوق وتلاشي الإحساس بالتعب الجسدي، وهو ما كان يعطي شعورًا بالشفاء.