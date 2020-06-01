بعد تعافيه.. محافظ الدقهلية: نتائج المخالطين لي سلبية باستثناء زوجتي

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه بدأ العمل اليوم بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى مشاركته في اجتماع رئيس مجلس الوزراء بالمحافظين عن طريق تقنية "فيديو كونفرانس" والخاص بالتعليمات الجديدة لمواجهة الفيروس خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه سيكمل ما بدأه ولكن بشكل أقوى.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن أعراض فيروس كورونا التي عايشها بدأت بفقد حاستي الشم والتذوق، وتكسير في الجسم، وارتفاع في درجة الحرارة وكحة وضيق تنفس، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تأتي كل هذه الأعراض مجتمعة أو منفصلة، "من خلال تجربتي ظهرت 3 أعراض فقط عليّ، وهي فقدان الشم والتذوق وتكسير في الجسم".

وتابع، أنه عند اتباع بروتوكول العلاج والراحة يستعيد الجسم عافيته مرة أخرى، وتعود المناعة لتكون أقوي لتنتصر على الفيروس، مشيرًا إلى أن الدواء من الممكن أن يسبب ألمًا في البطن، "لكن نكون مضطرين لإكمال القرص كله حتى يتم الشفاء".

وأشار المحافظ إلى أنه عند اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة، فإن الأعراض لا تصل لمرحلة تدمير أعضاء الجسم، ويكون الشفاء أسرع.

واستكمل، "عند اكتشاف إصابتي بفيروس كورونا قمت بعمل مسحة لـ85 شخصًا مخالطًا لي سواء في الاستراحة أو الديوان الخاص بالمحافظة، ونتائج جميعهم ظهرت سلبية باستثناء زوجتي التي تماثلت للشفاء بعدي بيومين".

وشدد على أنه عند شعور أي فرض بالمرض يجب ألا يقترب من الأشخاص المخالطين له في الأسرة أو العمل، لأن ذلك يزيد من فرص انتقال العدوى.