مد أجل الحكم على المتهم بقتل خال صديقه في السلام لـ6 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم على طالب متهم بقتل خال صديقه لسرقته بمنقطة السلام بالقاهرة، لجلسة 6 أغسطس.

من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها بالإعدام في الجلسة المقبلة، بعد أن أحالت أوراق المتهم في جلسة سابقة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية، عن أنّه حال كون المتهم الأول صابر شعبان محمد طفلا جاوز الخامسة عشرة من عمره بالاشتراك مع المتهم الثاني عماد محمود عبدالمنعم وشهرته عمار، قتلا المجني عليه صابر سيد أحمد عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعدا لهذا الغرض أداة "ماسورة حديدية"، وما إن حانت لهما فرصة الخلاص منه حتى عاجلة الثاني بتلك الأداة على خلفية الرأس ما أفقده توازنه وسقط أرضا، ثم قام الأول بشل حركته وقام الثاني بكتم أنفاسه ثم طوقا عنقه بحبل وجذبا طرفيه قاصدين من ذلك إزهاق روحه وإمعانا في تأكيد وفاته قام الثاني بذبحه بسكينة أحضرها له الأول من داخل المسكن.

وأضاف قرار الإحالة أنّ المتهمين سرقا الملبغ النقدي "مائتي جنيه" والهاتف المحمول من داخل المسكن ثم شرعا في سرقة المستند "إيصال أمانة" المملوك للمجني عليه.