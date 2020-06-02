الإبراشي: ارتداء الكمامة لأكثر من شخص يجعلها كحبل الإعدام حول عنقهم

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن ارتداء الكمامات أصبح نمط حياة، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الإبراشي، خلال برنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية: "احترم الكمامة ستحترمك، وتعامل معها على أساس أنها طوق إنقاذ، وإلا ستكون حبل إعدام يلتف على عنقك".

وحذر الإعلامي وائل الإبراشي، من التعامل السلبى مع الكمامات مثل "الكمامة الدوارة"، التى يرتديها أكثر من شخص من خلال دخولهم المؤسسات الحكومية، موضحا أن هذا أمر فى غاية الخطورة، كون الكمامة تنقل الفيروسات.

وأكد "الإبراشى"، أن الإصابة بفيروس كورونا ليس بالأمر المهين أو السلبي، وعلى كل شخص يصاب أن يتبع الإجراءات الطبية، ولا يخفي الأمر حتى لا يضر أسرته والمجتمع.

وواصل: "مازال هناك بعض من يتعامل مع كورونا على أساس أنه وصمة عار، مع أن الإنسان اللى بيخبي مرضه، هو العار".